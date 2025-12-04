PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung_ Polizei sucht Täter

Herdecke (ots)

Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger betrat am 18.07.2025 um 19:08 Uhr eine Tankstelle in Herdecke. Dort forderte er, unter Vorhalt eines Gegenstandes, die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse.

Nachdem durch die Verkäuferin kein Bargeld herausgegeben wurde, verließ der unbekannte Tatverdächtige die Tankstelle in unbekannte Richtung.

Während der Tat wurde er bei der Tathandlung durch eine Überwachungskamera erfasst.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/188172

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02333-9166-0 an uns.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

