Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Kollision im Gegenverkehr: Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Uedem-Keppeln (ots)

Am Donnerstag (20. November 2025) kam es gegen 15:08 Uhr an der Kalkarer Straße in Uedem zu einem Verkehrsunfall. Eine45-jährige Frau aus Issum befuhr mit einem Pkw (Hersteller: Skoda) die Kalkarer Straße in Fahrtrichtung Keppeln. Dabei kam die Frau, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße ab und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort kollidierte die Frau mit einem entgegenkommenden Pkw (Hersteller: Netherlands Car), welcher auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die Frau aus Issum und der Fahrer des anderen Pkws, ein 42-jähriger Mann aus Goch, wurden durch die Kollision schwerverletzt und u.a. mit Hilfe eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus verbracht. Eine 47-jährige Frau aus Goch, welche sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug befunden hatte welches auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen war, wurde leicht verletzt. Ein 34-jähriger Fahrer aus Uedem, welcher mit einem Pkw (Hersteller: Ford) ebenfalls in Fahrtrichtung Keppeln unterwegs gewesen war, konnte eine Kollision durch das Ausweichen in den Grünstreifen verhindern und blieb unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. (pp)

