POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl
Wer kennt diesen Mann?
Kevelaer (ots)
Am 6. August 2025 nahm ein bislang unbekannter Täter in einem Verbrauchermarkt am Antwerpener Platz eine Geldbörse an sich, die an Kunde kurz zuvor in der Getränkeabteilung auf einem Regal abgelegt hatte. Der Unbekannte wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Bild ist im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/186887
Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)
