Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht
E-Scooter-Fahrer nach Kollision mit Radfahrerin gesucht

Kevelaer (ots)

Am Mittwochmorgen (19. November 2025) gegen 08:10 Uhr war eine 16-jährige Radfahrerin auf der Amsterdamer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ungefähr auf Höhe der Hausnummer 23 kreuzte von rechts kommend ein E-Scooter-Fahrer, der die Radfahrerin seitlich erwischte. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der E-Scooter-Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Er sei komplett schwarz gekleidet gewesen und flüchtete in Richtung Egmonstraße. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

