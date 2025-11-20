Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Tankstelle

Täter lösen Alarm aus

Kranenburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (20. November 2025) gegen kurz nach 02:00 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Meldung über eine Alarmauslösung bei einer Tank-stelle an der Klever Straße. Offenbar hatten unbekannte Täter zuvor das Glas der Eingangstür zum Tankstellenshop eingeschlagen hatte, um in das Gebäude zu gelangen. Dabei lösten sie den Alarm aus, was sie jedoch zur Flucht veranlasste - ohne Beute. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell