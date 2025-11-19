Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfallflucht an der Seufzerallee

Schaden wahrscheinlich durch ein Zweirad entstanden

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am vergangenen Wochenende (Samstag, 15. November 2025, 13:00 Uhr bis Montag, 17. November 2025, 07:00 Uhr) wurde in Emmerich am Rhein an der Seufzerallee ein geparktes Auto beschädigt. Der Wagen, ein brauner Hyundai Tucson, stand in der beschriebenen Zeit auf dem Parkstreifen in Höhe Hausnummer 30 in Fahrtrichtung van-Gülpen-Straße. Anhand des Spurenbildes ist es wahrscheinlich, das ein Zweiradfahrer oder -fahrerin bei der Vorbeifahrt gegen den Hyundai gekommen ist. Dabei könnte es sich um ein Fahrrad, einen E-Scooter, ein Kleinkraftrad oder ein ähnliches Fahrzeug gehandelt haben, dessen Fahrer oder Fahrerin sich unerkannt entfernt hat. Das geparkte Auto wurde an der hinteren linken Tür beschädigt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Hinweise unter Telefon 02822 7830. (sp)

