Weeze (ots) - Am Dienstag (18. November 2025) kam es gegen 14:20 Uhr in Weeze an der Einmündung Veenweg in die Kreisstraße 37 (Baaler Straße/Veenweg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 42-jährige Frau aus Kevelaer wollte mit ihrem VW Golf vom Veenweg nach rechts auf die Kreisstraße 37 (ab der Einmündung ebenfalls Veenweg) ...

