POL-KLE: Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall vom Sonntag (09. November 2025) gegen 04:20 Uhr in Kerken
Fahrer identifiziert
Kerken (ots)
Der bei dem Unfall am 09. November 2025 in Kerken verstorbene Mann konnte jetzt zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um einen 71-Jährigen aus Wesel. Die Benachrichtigung der Angehörigen, denen unser tiefes Mitgefühl gilt, erfolgte über den polizeilichen Opferschutz. Hier der Link zur ursprünglichen Pressemitteilung (POL-KLE: Pkw kollidiert mit Baum, Fahrzeugführer verstirbt noch am Unfallort): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6154497 (sp)
