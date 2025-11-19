PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Vermisstenfahndung: 13-Jährige aus Wachtendonk gesucht
Polizei bittet um Mithilfe

Wachtendonk (ots)

Seit dem 08. November 2025 wird die 13-jährige Jenan H. aus Wachtendonk vermisst. Zuletzt soll sie am 08. November 2025 gegen 14:00 Uhr im RE 10 von Aldekerk in Richtung Krefeld gesehen worden sein. Jenan ist syrischer Herkunft. Sie ist circa 1,65m groß, schlank, hat dunkle, sehr lange Haare, trägt jedoch möglicherweise ein Kopftuch. Bilder von Jenan sind unter diesem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/186728

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche und fragt: Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

