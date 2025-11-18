Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kleve und der Kreispolizeibehörde Kleve

16-Jähriger flüchtet mit Pkw vor Polizeikontrolle und verletzt sich schwer bei Unfall

Goch (ots)

Am Dienstag (18. November 2025) wollte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kleve gegen 03:10 Uhr ein Fahrzeug in Goch auf der Klever Straße kontrollieren und gaben entsprechende Anhaltezeichen von hinten. Der Fahrer, wie sich später herausstellte, ein 16-Jähriger aus Emmerich am Rhein, beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug stark und fuhr mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit über die Brückenstraße in Richtung Markt. Dort fuhr er entgegen der Einbahnstraße in die Marktstraße, verlor die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen und einer Hauswand. Das Fahrzeug überschlug sich und kam kopfüber liegend zum Stillstand. Durch die Beamten der Bundespolizei wurde der Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit und erstversorgt. Er wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch Beamte der Kreispolizeibehörde Kleve wurde der Sachverhalt aufgenommen. Da der Verdacht auf vorherigen Drogenkonsum bestand, wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 16-Jährigen angeordnet. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Das von ihm genutzte Fahrzeug, ein Mercedes ML, welcher auf den Lebensgefährten seiner Mutter zugelassen ist, wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden dürfte nach bisherigen Schätzungen in einem höheren fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei in Kleve dauern an. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell