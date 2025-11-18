PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kleve und der Kreispolizeibehörde Kleve
16-Jähriger flüchtet mit Pkw vor Polizeikontrolle und verletzt sich schwer bei Unfall

Goch (ots)

Am Dienstag (18. November 2025) wollte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kleve gegen 03:10 Uhr ein Fahrzeug in Goch auf der Klever Straße kontrollieren und gaben entsprechende Anhaltezeichen von hinten. Der Fahrer, wie sich später herausstellte, ein 16-Jähriger aus Emmerich am Rhein, beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug stark und fuhr mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit über die Brückenstraße in Richtung Markt. Dort fuhr er entgegen der Einbahnstraße in die Marktstraße, verlor die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen und einer Hauswand. Das Fahrzeug überschlug sich und kam kopfüber liegend zum Stillstand. Durch die Beamten der Bundespolizei wurde der Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit und erstversorgt. Er wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch Beamte der Kreispolizeibehörde Kleve wurde der Sachverhalt aufgenommen. Da der Verdacht auf vorherigen Drogenkonsum bestand, wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 16-Jährigen angeordnet. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Das von ihm genutzte Fahrzeug, ein Mercedes ML, welcher auf den Lebensgefährten seiner Mutter zugelassen ist, wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden dürfte nach bisherigen Schätzungen in einem höheren fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei in Kleve dauern an. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
  • 18.11.2025 – 11:55

    POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall beim Abbiegen / 32-Jährige schwer verletzt

    Geldern (ots) - Am Montag (17. November 2025) gegen 17:20 Uhr ereignete sich auf der Kölner Straße (B9) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau aus Geldern war mit ihrem Mitsubishi auf der B9 in Richtung Kerken unterwegs. Mit im Wagen saß als Beifahrer ihr 33-jähriger Ehemann. Als die Frau an der Einmündung zur ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:51

    POL-KLE: Kleve - Einbrüche und Einbruchsversuche in Klever Innenstadt / Zeugen gesucht

    Kleve (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (17. November 2025) hat es mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Geschäftslokale in der Klever Innenstadt gegeben. So drangen unbekannte Täter in dem Zeitraum in ein Modegeschäft an der Schloßstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten auf diesem Weg in die Filiale, Beute machten die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:40

    POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht / Smart auf Parkplatz beschädigt

    Geldern (ots) - Am Freitag (14. November 2025) in der Zeit zwischen 20:50 und 21:10 Uhr wurde Smart Fortwo Coupe beschädigt, das auf dem Parkplatz eines Fast-Food Restaurants an der Weseler Straße abgestellt war. Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug den Smart beim Ein- oder Ausparken, es entstand ein Schaden am hinteren linken Radkasten. Neben dem Smart soll ...

    mehr
