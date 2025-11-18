PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall beim Abbiegen
32-Jährige schwer verletzt

Geldern (ots)

Am Montag (17. November 2025) gegen 17:20 Uhr ereignete sich auf der Kölner Straße (B9) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau aus Geldern war mit ihrem Mitsubishi auf der B9 in Richtung Kerken unterwegs. Mit im Wagen saß als Beifahrer ihr 33-jähriger Ehemann. Als die Frau an der Einmündung zur Baersdonker Straße nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto der Marke Polestar, an dessen Steuer ein 23-Jähriger aus Kevelaer saß. Der 23-Jährige war auf der B9 in Richtung Kevelaer unterwegs. Bei dem Unfall blieben der junge Mann und seine 21-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Kevelaer, unverletzt. Die Fahrerin des Mitsubishi verletzte sich schwer, ihr Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstanden starke Beschädigungen. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

