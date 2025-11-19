Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbrüche in Kindergarten und Moschee

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (18. November 2025) haben unbekannte Täter versucht, in einen Kindergarten an der Bogenstraße einzudringen. Sie hinterließen Hebelmarken an mehreren Fenstern und Türen, gelangten durch ein Fenster allerdings nur in den Heizungsraum und konnten von dort nicht weiter in das Gebäude vordringen. Sie flüchteten ohne Beute.

Zwischen Dienstagfrüh 02:30 Uhr und Mittag 13:30 Uhr sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Moschee am Marktweg eingedrungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend. Ob etwas entwendet wurde, war zunächst unklar. Zeugenhinweise zu den beiden Sachverhalten werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

