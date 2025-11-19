Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall am Veenweg

zwei Personen schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Dienstag (18. November 2025) kam es gegen 14:20 Uhr in Weeze an der Einmündung Veenweg in die Kreisstraße 37 (Baaler Straße/Veenweg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 42-jährige Frau aus Kevelaer wollte mit ihrem VW Golf vom Veenweg nach rechts auf die Kreisstraße 37 (ab der Einmündung ebenfalls Veenweg) in Richtung Hees abbiegen und übersah dabei offensichtlich den von links kommenden Fiat einer in Weeze aufhältigen 25-jährigen Frau, die ebenfalls in Richtung Hees fuhr. Es kam nicht zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, aber der Fiat geriet durch das Ausweichen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Auto blieb in einem Feld liegen. Die Fahrerin und ihr 32-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat musste durch einen Abschleppdienst aus dem Feld geborgen werden. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell