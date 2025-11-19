Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Geparkter weißer Fiat an der Straße Großer Wall beschädigt

Verursacher ist flüchtig

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (19. November 2025) wurde in Emmerich am Rhein an der Straße Großer Wall ein geparktes Auto bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin hat wahrscheinlich bei der Vorbeifahrt den weißen Fiat Panda am linken Außenspiegel beschädigt und sich anschließend entfernt, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fiat war zwischen 09:50 Uhr und 10:15 Uhr in Höhe der Hausnummern 44-46 der Straße Großer Wall in Fahrtrichtung Steintor abgestellt. Anhand von am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteilen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Alfa Romeo handeln, möglicherweise in der Farbe blau. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Hinweise unter Telefon 02822 7830. (sp

