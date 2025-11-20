Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

VW Multivan am Spiegel beschädigt

Rees-Haldern (ots)

Am Mittwoch (19. November 2025) zwischen 18:15 Uhr und 21:15 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Multivan beschädigt, der in Haldern an der Einmündung Blankenburgstraße / Leharstraße in einer Parkbucht abgestellt war. Vermutlich touchierte der andere Wagen den VW im Vorbeifahren, es entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Danach flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell