Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Suche nach Wertgegenständen

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Behrenbeck kam es am 3.12.2025 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:05 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster des Einfamilienhauses ein und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell