Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Suche nach Wertgegenständen

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Behrenbeck kam es am 3.12.2025 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:05 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster des Einfamilienhauses ein und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:29

    POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Gaststätte ein_ Bargeld aus Glücksspielautomat gestohlen

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Hagener Straße kam es am 03.12.2025 in der Zeit zwischen 3:00 Uhr und 8:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die Eingangstür der Gaststätte auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf der Tat wurde ein Glücksspielautomat ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 07:52

    POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung_ Polizei sucht Täter

    Herdecke (ots) - Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger betrat am 18.07.2025 um 19:08 Uhr eine Tankstelle in Herdecke. Dort forderte er, unter Vorhalt eines Gegenstandes, die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Nachdem durch die Verkäuferin kein Bargeld herausgegeben wurde, verließ der unbekannte Tatverdächtige die Tankstelle in unbekannte Richtung. Während ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:15

    POL-EN: Hattingen: Täter besprühen gleich fünf Pkw mit schwarzer Lackfarbe

    Hattingen (ots) - Gleich fünf PKW wurden am 02.12.2025 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße mit schwarzer Lackfarbe besprüht. Die Täter sprühen auf die Fahrzeuge der Marken BMW, Audi, VW und Dacia jeweils schwarze lange Streifen. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Nach der Tat flüchteten die Täter in ...

    mehr
