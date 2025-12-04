Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Täter kommen durch Toilettenfenster_ Hebelmarken festgestellt

Hattingen (ots)

Durch ein aufgehebeltes Toilettenfenster gelangten Täter zwischen dem 1. Dezember, 13:00 Uhr und dem 3. Dezember, 14:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Körnerstraße. Im Haus suchten die Täter nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell