Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Trotz Regen und Wind: Feuerwehrlehrgang Modul 4 erfolgreich abgeschlossen

Kirchhundem (ots)

24 "frisch gebackene" Feuerwehrfrauen und Männer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem absolvierten erfolgreich den Modul-4-Lehrgang. Unter der Leitung von Brandoberinspektor Manuel Brüggemann fand der Lehrgang vom 14. bis 25. Oktober 2024 in Kirchhundem & Oberhundem statt.

Während in den ersten Tagen theoretische Inhalte wie Rechtsgrundlagen, Einsatztaktik und technische Hilfeleistung im Vordergrund standen, wurde am 25. Oktober der praktische Teil durchgeführt - und der hatte es wettertechnisch in sich. Strömender Regen, Windböen und herbstliche Temperaturen sorgten für erschwerte Bedingungen. Doch davon ließen sich die Feuerwehrangehörigen nicht beeindrucken: konzentriert, motiviert und mit viel Teamgeist meisterten sie die Einsatzübungen.

Lehrgangsleiter Manuel Brüggemann zeigte sich am Ende sichtlich zufrieden: "Das Wetter hat uns zwar ordentlich gefordert, aber genau solche Situationen gehören zum Feuerwehralltag. Die Teilnehmer haben bewiesen, dass sie auch unter schwierigen Umständen zuverlässig zusammenarbeiten und sicher handeln können."

Mit dem Abschluss des Modul-4-Lehrgangs beenden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre gut 180 Stunden dauernde, feuerwehrtechnische Grundausbildung und stehen nun voll ausgebildet für den aktiven Einsatzdienst in ihren jeweiligen Einheiten bereit.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Kirchhundem: Sarah Becker, Clemens Dobernig, Jason Heußen, Jonas Rump Silberg: Maik Ballichar, Florian Maag, Joel Pfeiffer, Leon Schöls Welschen Ennest: Marvin Clemens, Fabian Fischer, Frederik Schmitt Hofolpe: Neilo Grotmann, André Hesse, Jan Sasse, Lukas Schmidt, Sven Wendt Oberhundem: Daniel Hochstein, Isabel Jung, Mike Warnecke Heinsberg: Leon Klünker, Laurenz Schulte Brachthausen: Max Leismann Selbecke: Björn Höninger, Marius Wegener

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell