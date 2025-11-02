Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Erfolgreicher Maschinisten-Lehrgang in Kirchhundem abgeschlossen

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem. Sieben Feuerwehrleute aus Kirchhundem und Finnentrop haben erfolgreich den Maschinisten-Lehrgang der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem abgeschlossen. Der zweiwöchige Lehrgang fand vom 8. bis 25. Oktober 2025 unter der Leitung von Michael Funke und seinem Ausbilderteam statt.

In rund 40 Ausbildungsstunden wurden die Teilnehmer theoretisch und praktisch auf ihre künftigen Aufgaben als Maschinisten vorbereitet. Neben Fahrzeug- und Pumpenkunde standen auch Themen wie Wasserförderung über lange Wegstrecken, Bedienung technischer Geräte, Motorenkunde und Fahrzeugpflege auf dem Lehrplan.

Zum Abschluss bewiesen die angehenden Maschinisten ihr Können in einer praktischen und theoretischen Prüfung - mit durchweg guten Ergebnissen, stellte Lehrgangsleiter Michael Funke fest.

"Alle Teilnehmer haben engagiert mitgearbeitet und gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Das ist gelebte Kameradschaft."

Teilnehmer:

Leon Daus - Feuerwehr Kirchhundem Welschen Ennest Jaqueline Freismuth - Feuerwehr Kirchhundem Hofolpe Kevin Lauer - Feuerwehr Kirchhundem Simon Löcker - Feuerwehr Kirchhundem Heinsberg Tristan Schulte - Feuerwehr Kirchhundem Welschen Ennest Tim Niklas Steilmann - Feuerwehr Kirchhundem Wirme Steve Jehl - Feuerwehr Finnentrop Ostentrop

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs stehen den Wehren nun weitere gut ausgebildete Maschinisten zur Verfügung - ein wichtiger Baustein für den sicheren und effizienten Einsatzdienst in der Region.

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell