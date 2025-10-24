Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Abschlussübung der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Die diesjährige Übung der 62 Jugendlichen und deren 16 Betreuer fand in diesem Jahr auf dem Gelände des Panoramaparks Sauerland in Oberhundem statt. Gegen 13:30 schrillten bei den ersten Jugendlichen die Alarmglocken. Feuer 2Y lautete das Einsatzstichwort. Es brennt in einer Lagerhalle oben auf dem Eggenkopf und eine Person wird vermisst. Zügig begaben sich die ersten Einheiten auf die lange Anfahrt zur Einsatzstelle. Oben auf dem Eggenkopf angekommen mussten sie allerdings feststellen, dass das Feuer schon auf den angrenzenden Wald übergesprungen war. Mit den begrenzten Ressourcen wurde ein erster Löschangriff und die Menschenrettung eingeleitet. Zeitgleich wurde das Alarmstichwort erhöht und der Einsatz nach Waldbrandkonzept gefahren. Alle weiteren 6 Einheiten aus der Gemeinde eilten an die Einsatzstelle. Zudem wurde, wie auch schon des Öfteren bei den Erwachsenen, die interkommunale Zusammenarbeit mit der Einheit Helberhausen der Feuerwehr Hilchenbach geprobt. Hier unterstützte eine Gruppe der Jugendfeuerwehr den Einsatz. Unter den Augen von Familien Angehörigen, dem Bürgermeister Jaroz, dem Leiter der Feuer, seinem Stellvertreter und einigen erfahrenen Einsatzkräften wurden unzählige Meter an Schläuchen verlegt, Wasser im Pendelverkehr zur Einsatzstelle gebracht und die Übungslage bravourös von allen gemeistert. Auch Parkbetreiber Ingo Hamm machte sich ein Bild von der Leistung der Jugendlichen und zeigte sich begeistert. So wurden alle Beteiligten nach getaner Arbeit noch zur Stärkung bei Bratwurst und Softdrinks in den Park geladen. An dieser Stelle nochmals einen recht herzlichen Dank für das Bereitstellen des Übungsobjekts und die Gastfreundschaft.

