Feuerwehr Kirchhundem 

FW-OE: Kinderfeuerwehr erhält neues Outfit

Kirchhundem (ots)

Vergangenen Montag konnte man in 14 strahlende Gesichter schauen. Die Kinderfeuerwehr Heinsberg traf sich am Feuerwehrgerätehaus um die neuen T-Shirts in Empfang zu nehmen. Der Inhaber der ortsansässigen Rucksackherberge Christoph Henrichs hatte für alle Kinder und Betreuer neue T-Shirts im Gepäck. Alle freuten sich riesig. Auch die Einheitsführung der Einheit Heinsberg Christof Kordes und Heiner Siebel freuten sich für die Kinder und das neue einheitliche Outfit. Sie bedankten sich herzlich bei Christoph Henrichs für diese nicht alltägliche Spende an die Kinderfeuerwehr. Als Dank und kleine Geste durfte Christoph Henrichs auf dem "Unimog" der Kinderfeuerwehr platz nehmen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kirchhundem
Thomas Beckmann
Telefon: 0171 49 42 515
E-Mail: T.Beckmann@Feuerwehr-Kirchhundem.de
www.Feuerwehr-Kirchhundem.de

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell

