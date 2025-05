Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Gemeinschaftsübung über die Kreisgrenze hinaus

Kirchhundem (ots)

Vergangenen Sonntag fand eine Gemeinschaftsübung der Feuerwehren Erndtebrück, Hilchenbach und Kirchhundem statt. Getroffen wurde sich am "Dreiherrenstein" um dort einen Wald / Flächenbrand zu simulieren. Am "Dreiherrenstein" grenzen die drei Kommunen aneinander sowie die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe. Hier ist es in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu kleineren Einsätzen gekommen, zum Beispiel die Unterstützung des Rettungsdienstes aber auch Brandeinsätze waren dabei. Da der Rothaarsteig stark frequentiert wird, wird es immer wieder diese Einsätze geben. Nach anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten im großen Waldgebiet konnte die Übung wie geplant starten. Mit neun Fahrzeugen der Feuerwehren und rund 60 Einsatzkräften die dankenswerterweise trotz eines Sonntages an der Übung teilnahmen, startete die Gemeinschaftsübung unter Leitung von Karsten Lewitz (Fw Hilchenbach), Karl Friedrich Müller (Fw Erndtebrück) und Thomas Beckmann (Fw Kirchhundem). Fokus lag auf den verschiedenen Möglichkeiten einen möglichen Waldbrand mit effektiven Mitteln zu löschen. Während der Übung entstand ein kommunikativer Austausch über Ausrüstung, Fahrzeugtechnik und Einsatztaktik untereinander. Es konnten viele Parallelen aber auch Unterschiede festgestellt werden. Es herrschte permanent eine sehr kameradschaftliche Stimmung untereinander. Es folgte eine Nachbesprechung der Übung in der schnell klar wurde, dass man hier öfters miteinander üben möchte und es absoluten Sinn macht, sich untereinander besser kennenzulernen und dass über die Kreisgrenzen hinaus eine Zusammenarbeit wertstiftend sein kann. An der Übung nahmen folgende Einheiten teil: Fw Hilchenbach: Lützel, Hilchenbach, Helberhausen Fw Erndtebrück: Birkelbach, Erndtebrück Fw Kirchhundem: Heinsberg, Oberhundem

