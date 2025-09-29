Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Lösch Kids Kirchhundem stellen ihr können unter Beweis

Kirchhundem-Wirme (ots)

51 Mädchen und Jungs der Kinderfeuerwehren aus Brachthausen, Heinsberg, Kirchhundem und Wirme trafen sich am Freitag, 26.Sept. , zur 1. Abnahme der Kinderflamme in der Gemeinde Kirchhundem. In den letzten Monaten wurden die Kids auf diesen Tag durch ihre Betreuerinnen und Betreuer vorbereitet. Um die 1. Stufe der Kinderflamme in Bronze zu erhalten, mussten sie die Aufgaben der Feuerwehr kennen, die W Fragen bei einem korrekt abgesetzten Notruf beantworten können und eine Teddy Rettung in einem verrauchtem Raum durchführen. War Anfangs der ein oder andere noch etwas nervös, fanden aber alle recht schnell viel Spaß an den Prüfungen und somit hat jeder der Kinder erfolgreich teilgenommen. Nach einer kurzen Stärkung am Grill bekamen am Ende alle unter dem Applaus der anwesenden Eltern ihre Teilnehmerurkunde und ihr Abzeichen in Bronze durch den Gemeindekinderfeuerwehrwart Marco Hatzfeld und dem Leiter der Feuerwehr Klaus Happe überreicht. Zudem gabs von den Betreuerinnen ein kleines Geschenk in Form einer Trinkflasche mit dem Lösch Kids Logo.

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell