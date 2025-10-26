Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Atemschutzgeräteträger-Lehrgang in Kirchhundem - Teamwork und Schweiß

Vom 17. September bis zum 11. Oktober 2025 fand im Feuerwehrgerätehaus Kirchhundem der Atemschutzgeräteträger-Lehrgang der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem statt. Unter der Leitung von HBM Christian Schmies stellten sich neun Teilnehmer - sieben aus der Gemeinde Kirchhundem und zwei aus Lennestadt - den anspruchsvollen Herausforderungen dieses Lehrgangs.

In mehreren theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten wurden Themen wie Atmung, Gerätekunde, Einsatztaktik, Einsatzstellenhygiene und natürlich zahlreiche Übungen unter Atemschutz behandelt. Besonders spannend waren die Gewöhnungsübungen und das Training in der Atemschutzstrecke Attendorn, bei dem die Teilnehmenden ihre Belastungsgrenze ausloten mussten. Wer hier durchhielt, konnte nur eines sagen: Geschaft!

Der krönende Abschluss fand im Brandübungscontainer der Feuerwehr Sundern statt. Bei realitätsnahen Einsatzübungen unter Hitze und Rauch zeigten die angehenden Atemschutzgeräteträger, was sie gelernt hatten. Dabei bewiesen alle, dass sie auch in Extremsituationen einen kühlen Kopf bewahren können.

Lehrgangsleiter Christian Schmies zeigte sich sichtlich stolz auf seine Teilnehmer: "Alle haben super mitgezogen - Teamgeist, Disziplin und Engagement pur!"

Am Ende hieß es dann: "Checkst du, was ihr da geleistet habt?" - denn die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger ist nicht nur körperlich fordernd, sondern auch ein wichtiger Schritt im Feuerwehrleben.

Mit der erfolgreichen Abschlussprüfung dürfen die neun Absolventinnen und Absolventen nun offiziell unter schwerem Atemschutz in den Einsatz gehen - ein starkes Zeichen für die Einsatzbereitschaft und den Zusammenhalt der Feuerwehren in Kirchhundem und Lennestadt

Teilnehmer:

Feuerwehr Lennestadt- Einheit Elspe Fehlemann, Niklas Einheit Maumke Friedrichs, Nico

Feuerwehr Kirchhundem- Einheit Welschen Ennest Clemens, Marvin Einheit Hofolpe Hesse, André Wendt, Steven Einheit Heinsberg Roth, Daniel Schulte, Nico Einheit Kirchhundem Rump, Jonas Einheit Selbecke. Schulte, Eric

