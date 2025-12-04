PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Kellerfenster bei Einbruch eingeschlagen_ Schränke und Schubladen durchsucht

Hattingen (ots)

Durch ein eingeschlagenes Kellerfenster gelangten Täter am 3.12.2025 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 22:15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Kistner. Im Haus suchten die Täter in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob es zur Beute gekommen ist, wird aktuell noch ermittelt. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:34

    POL-EN: Hattingen: Schmuck bei Einbruch gestohlen_ Täter brechen Terrassentür auf

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Hesselbecke kam es am 03.12.2025 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:32

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Suche nach Wertgegenständen

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Behrenbeck kam es am 3.12.2025 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:05 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster des Einfamilienhauses ein und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:29

    POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Gaststätte ein_ Bargeld aus Glücksspielautomat gestohlen

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Hagener Straße kam es am 03.12.2025 in der Zeit zwischen 3:00 Uhr und 8:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die Eingangstür der Gaststätte auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf der Tat wurde ein Glücksspielautomat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren