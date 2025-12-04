Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Kellerfenster bei Einbruch eingeschlagen_ Schränke und Schubladen durchsucht

Hattingen (ots)

Durch ein eingeschlagenes Kellerfenster gelangten Täter am 3.12.2025 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 22:15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Kistner. Im Haus suchten die Täter in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob es zur Beute gekommen ist, wird aktuell noch ermittelt. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell