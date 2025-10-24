PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mit Promille auf der Autobahn unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Donnerstagnachmittag einen 
Hyundai, der mit laufendem auf der A6 in Richtung Mannheim mitten auf
dem Fahrstreifen stehen würde. Von einer Streife der Autobahnpolizei 
Kaiserslautern konnte das Fahrzeug festgestellt werden. Der Grund des
ungewöhnlichen Parkplatzes war schnell gefunden. Der 55-jährige 
Fahrers aus dem benachbarten Saarland war mit einem Atemalkoholwert 
von über 3 Promille mehr als fahruntüchtig. Dem Mann wurde auf der 
Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein 
sichergestellt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im
Straßenverkehr zu. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 01.10.2025 – 09:37

    POL-PASTKL: Die Polizeiautobahnstation sucht Zeugen nach einer Unfallflucht

    Autobahn 6; Ramstein-Miesenbach (ots) - Eine 34 jährige Autofahrerin befuhr die A 6, in Höhe von Ramstein in Richtung Mannheim, auf dem linken von drei Fahrstreifen. Aufgrund von plötzlich auftretendem Starkregen verlangsamte sie ihre Fahrt. Eine unbekannte Nachfolgende erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Hierdurch kam die 34 jährige ins ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 20:05

    POL-PASTKL: teurer Nachmittag für junge Fahrerin

    A6 Kaiserslautern (ots) - Am heutigen Nachmittag stellte eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern ein Fahrzeug fest, welches offensichtlich extrem unsicher geführt wurde. Nach Fahrstreifenwechsel drifte das Fahrzeug immer wieder im dreispurigen Bereich Richtung Saarbrücken komplett vom eigentlich gewählten Fahrstreifen ab, benötigte also alle drei Spuren. Als die Streife parallel zu dem Fahrzeug fuhr, konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren