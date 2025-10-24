Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mit Promille auf der Autobahn unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Donnerstagnachmittag einen Hyundai, der mit laufendem auf der A6 in Richtung Mannheim mitten auf dem Fahrstreifen stehen würde. Von einer Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern konnte das Fahrzeug festgestellt werden. Der Grund des ungewöhnlichen Parkplatzes war schnell gefunden. Der 55-jährige Fahrers aus dem benachbarten Saarland war mit einem Atemalkoholwert von über 3 Promille mehr als fahruntüchtig. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. |pastkl

