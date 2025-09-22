Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Zeugen gesucht...Fehlerhafter Fahrstreifenwechsel führt zu folgenschwerem Verkehrsunfall...

BAB6; Kaiserslautern (ots)

Am frühen Freitagabend kam es auf der BAB 6 zwischen dem Autobahndreieick KL und der Anschlussstelle KL-West zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines weißen Sattelzuges wechselt im dreispurigen Bereich unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahstreifen. Dadurch musste eine 57-jährige BMW-Fahrerin ebenfalls nach links ausweichen. Hierdurch kollidierte diese mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Hyundai-Fahrer. Der BMW kam ins Schleudern und stieß gegen die Mitttelleitplanken. Der Hyundai kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin des BMW und der Fahrer des Hyundai kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus, konnten aber nach anbulanter Behandlung wieder entlassen werden. Durch den Zusammenstoß entstand ein größeres Trümmerfeld auf allen drei Fahrstreifen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen. Die nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Ubnfallaufnahme und Bergungsarbeiten, war die Richtungsfahrbahn Saarbrücken zeitweise voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr KL im Einsatz. Die Autobahnpolizei KL sucht nun dringend nach Zeugen,die noch weitere sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können.

