Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Straße Zum Getzelborn in Bexbach

Bexbach (ots)

Im Zeitraum vom 27.11.2025, 23:00 Uhr bis 28.11.2025, 06:53 Uhr, kam es in der Straße "Zum Getzelborn" in Bexbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer BWW X5 mit homburger Kreiskennzeichen im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell