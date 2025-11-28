Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht auf Parkplatz in der Uhlandstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 26.11.2025, in der Zeit von 11:20 Uhr bis 12:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Uhlandstraße 41 in 66424 Homburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein parkender schwarzer Mercedes-Benz Kombi mit homburger Kreiskennzeichen hinten links an der Stoßstange beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

