Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzungsdelikt mittels Tierabwehrspray in Homburg

Homburg (ots)

Am 26.11.2025, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich ein Körperverletzungsdelikt im Innenstadtbereich von Homburg. Im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen soll es zum Einsatz von Tierabwehrspray gekommen sein. Ein Tatverdächtiger konnte wenig später im Bereich des Homburger Bahnhofs festgestellt werden. Weitere Tatbeteiligte, darunter auch mögliche Geschädigte, sind bislang unbekannt.

Personen, die durch die Tat verletzt wurden oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell