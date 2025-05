Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Slowake wird Einreise am Grenzübergang in Reitzenhain verwehrt

Reitzenhain (ots)

Am heutigen Montagmorgen um 06:00 Uhr wurde ein 25jähriger rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zur Einreisekontrolle vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Diebstahls. Der Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von 750 EUR aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Bereits um 01:00 Uhr wurde ein 54 Jahre alter Slowake von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Er konnte nicht in das Bundesgebiet einreisen, da ihm die Einreise und der Aufenthalt im Bundesgebiet aufgrund vorangegangener Körperverletzungsdelikte verwehrt wurde. Bei dem Mann war auch noch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz offen. Der slowakische Staatsangehörige wurde in die Justizvollzugsanstalt Zwickau gebracht um dort seine Restfreiheitsstrafe abzusitzen, da-nach wird er nach Tschechien zurückgewiesen.

Am Samstag, den 17. Mai 2025 um 19:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen 36jährigen Pole am Grenzübergang in Reitzenhain. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen offenen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwalt-schaft Kleve wegen unerlaubter Einfuhr von Cannabis. Die Geldstrafe von fast 500 EUR konnte der Mann aufbringen und seine Weiterreise fortsetzen.

