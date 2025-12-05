Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zeuge bemerkt Täter_ Hebelmarken an Fenster

Schwelm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am 04.12.2025, gegen 19:15 Uhr, einen Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss- Straße in Schwelm. Nach ersten Erkenntnissen stellte er drei männliche Personen an dem Einfamilienhaus fest. Als die Täter den Zeugen bemerkten, ergriffen Sie die Flucht in Richtung Ottostraße. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten an einem Fenster frische Hebelmarken festgestellt werden. Ob letztendlich etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die drei männlichen Täter waren alle dunkel gekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich des Tatorts verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden

