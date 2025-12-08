Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Wohnung_ Schränke und Schubladen durchsucht

Sprockhövel (ots)

Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Oststraße kam es am 5.12.2025 in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 19:40 Uhr. nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Balkontür auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell