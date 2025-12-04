Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kind bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Der Schock dürfte bei einer Autofahrerin am Mittwochabend in der Straße "Hahnenbalz" tief gesessen haben. Der Grund: Ein Kind lief in ihren Wagen und wurde dabei leicht verletzt. Wie die 60-Jährige den Beamten mitteilte, war sie mit ihrem Tesla gegen 18 Uhr in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Pfaffenbergstraße unterwegs, als plötzlich ein Kind hinter einem Transporter hervortrat und in die Seite des Wagens rannte. Aufgrund der langsamen Geschwindigkeit des Pkw verletzte sich der 11-Jährige lediglich leicht am Fuß. Eine medizinische Versorgung war nicht vonnöten. Am Auto selbst entstand kein Schaden. Eine Erziehungsberechtigte war vor Ort und kümmerte sich um den Jungen. |kfa

