Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handy gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Dienstagabend kam es in der Eisenbahnstraße zum Diebstahl eines Mobiltelefons. Wie ein 57-Jähriger den Polizeibeamten mitteilte, hielt er sich gegen 23:30 Uhr in einer Spielhalle auf. Als er von einem Spielautomaten zum nächsten ging, ließ er sein Handy der Marke "Apple" aus Versehen liegen. Nachdem der Mann den Verlust bemerkt hatte, ging er direkt zurück, um sein Eigentum zu holen. Leider hatte es bereits ein Unbekannter mitgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Telefons geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

