Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wechselseitige Tritte

Kaiserslautern (ots)

Eine 29-Jährige wurde in der Pirmasenser Straße am Dienstagabend von einem Mann getreten. Sie wurde leicht verletzt. Der zunächst unbekannte Täter ergriff sofort die Flucht. Der 53-Jährige rief wenig später selbstständig bei der Polizei an und gab zu Protokoll, dass er zuerst von der Frau angegriffen wurde und daraufhin zurücktrat. Es wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Streit beobachtet haben und Hinweise zu den genauen Abläufen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.|eml

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell