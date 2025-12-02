Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Unfall im Gegenverkehr
Trippstadt (Kreis Kaiserslautern (ots)
Zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten wurde die Polizei am Mittag des 1. Dezember gerufen. Nach ersten Erkenntnissen verlor ein Autofahrer in einer Rechtskurve auf der L503 zwischen dem Aschbacherhof und dem Antonihof die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit drei weiteren Pkw.
Durch den Zusammenstoß wurde der 83-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. |eml
