POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Frau ging am Montagvormittag Trickdieben in der Rosenhofstraße auf den Leim. Wie die 64-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, war sie gegen 11:30 Uhr bei einem Discounter einkaufen. Als die Frau sich in ihren Wagen setzte, um nach Hause zu fahren, klopfte plötzlich ein Mann an die Heckscheibe. Die 64-Jährige stieg aus und fragte den Unbekannten, was los sei. ...

