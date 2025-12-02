Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw
Kaiserslautern (ots)
Aus einem weißen VW Passat wurde am Wochenende der Fahrzeugschein entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Pkw im fraglichen Zeitraum vor einem Mehrfamilienhaus Nähe des Bahnheims in der Pariser Straße geparkt. Die Tat ereignete zwischen dem 30. November, 16:50 Uhr und dem 1. Dezember, 8:20 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Zeit machen konnten, sich unter der Telefonnummer: 0631 369-14299 zu melden.|eml
