Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trickdiebe stehlen Handtasche aus Auto

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Frau ging am Montagvormittag Trickdieben in der Rosenhofstraße auf den Leim. Wie die 64-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, war sie gegen 11:30 Uhr bei einem Discounter einkaufen. Als die Frau sich in ihren Wagen setzte, um nach Hause zu fahren, klopfte plötzlich ein Mann an die Heckscheibe. Die 64-Jährige stieg aus und fragte den Unbekannten, was los sei. Dieser zeigte auf den Boden und äußerte etwas in einer für sie nicht verständlichen Sprache. Hinter dem Wagen fand die Frau einen Kamm und einen Deoroller. Nachdem sie die Gegenstände aufgehoben hatte, war der Mann plötzlich verschwunden. Als sie wieder in ihr Auto einstieg, bemerkte die 64-Jährige, dass die Beifahrertür nur angelehnt war und die Handtasche aus dem Innenraum fehlte. Offenbar hatte ein Komplize des Mannes die Ablenkung genutzt und die Tasche gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen: Wem sind zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt das "Altstadtrevier" unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell