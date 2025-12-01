Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit in Kino

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagmittag kam es in einem Kino zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 34-jähriger Mann und seine 37-jährige Begleiterin gerieten nach lautstarken Streitigkeiten mit einem 56-Jährigen in Konflikt. Einer der Beteiligten war alkoholisiert, er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,45 Promille intus. Im Verlauf kam es zu gegenseitigen Schlägen, wobei zwei Beteiligte leicht verletzt wurden. Die Polizei hat Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell