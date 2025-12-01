Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit an Schule - Elfjähriger verletzt

Kaiserslautern (ots)

An einer Sekundarschule im Stadtgebiet kam es am Freitagmittag zwischen einer 13-Jährigen und 14-jährigen Schülerin zum verbalen Streit. Als sich der elfjährige Bruder eines Mädchens einmischte, drohte die Sache zu eskalieren. Ein 13-jähriger Mitschüler versuchte zu schlichten und geriet später zwischen "die Fronten".

Gegen 13 Uhr wurde eine Lehrkraft auf den Disput aufmerksam und trennte die Streitenden. Damit war die Angelegenheit allerdings nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht erledigt. Der Elfjährige informierte seine älteren Brüder. Nach Unterrichtsende passten der 14- und 16-Jährige den 13-jährigen Mitschüler vor der Schule ab und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten, so die aktuellen Erkenntnisse der Polizei. Sie verletzten ihr am Boden liegendes Opfer im Gesicht, so dass der Junge vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Tatverdächtigen müssen sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen.

Am Montag zeigte die Polizei Präsenz an der Schule, da in einer Chatgruppe die gewaltsame Fortsetzung des Konflikts angekündigt worden war. Die Ermittlungen zum Verfasser der Nachricht dauern an. Die Polizei wird in den nächsten Tagen die Schulwegüberwachung intensivieren. Die Beamten stehen darüber hinaus im engen Austausch mit der Schulleitung. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell