Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Verkehrsversstöße unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend kontrollierte eine Streife gegen 18:15 Uhr in der Augustastraße einen E-Scooter-Fahrer. Während der Verkehrskontrolle fiel starker Cannabisgeruch auf. Der Fahrer gab an, etwa eine Stunde zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Zudem zeigten sich typische körperliche Auffälligkeiten. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, die auf der Dienststelle durchgeführt wurde.

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Gaustraße gegen 03:41 Uhr ein weiterer E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Bei ihm stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,74 Promille. Zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Tests wurde er zur Dienststelle gebracht

Bereits am frühen Samstagmorgen gegen 06:20 Uhr wurde ein Mann schlafend auf dem Fahrersitz eines Pkw auf einem Parkdeck an der Diskothek "Nachtschicht" aufgefunden. Auch hier stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,96 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt und kann nach entsprechendem Nachweis der Nüchternheit wieder abgeholt werden. Der Mann ließ sich im Anschluss mit einem Taxi nach Hause bringen.|PvD

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell