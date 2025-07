Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 21. Juli 2025 gegen 17:00 Uhr parkte ein 21-jähriger Mann aus Pirmasens seinen grauen Mercedes in Pirmasens in der Hillstraße im Bereich der Einmündung zur Zweibrücker Straße. Als er am Mittwoch, den 23. Juli 2025 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Form von Kratzern mit roten Lackanhaftungen am vorderen linken Kotflügel fest. Der Unfallverursacher hat sich nicht gemeldet und die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Unfallzeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

