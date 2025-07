POL-PDPS: Fahrt unter Betäubungsmitteln mit E-Scooter

Rodalben (ots) - Am Sonntag, den 20. Juli 2025, parkte ein 51-jähriger Mann aus Rodalben seinen weißen Skoda in der Gräfensteinstraße in Rodalben. Als er am nächsten Tag gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stelle er einen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Offenbar streifte ein noch unbekanntes Fahrzeug den Skoda und der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein ...

mehr