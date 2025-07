Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch

Vinningen (ots)

Am Samstag, den 19. Juli 2025, gegen 23:20 Uhr nahmen die Bewohner eines Anwesens in der Nähe der Felsalbhalle in Vinningen ein metallisches Geräusch wahr, woraufhin sie die Beleuchtung einschalteten. Am Sonntag, den 20. Juli 2025 stellten sie eine Beschädigung an der Terrassentür fest, welcher von Hebelversuchen stammt. Dem noch unbekannten Täter gelang es nicht, die Terrassentür zu öffnen. Es ist ein Schaden von ca. 500,- Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

