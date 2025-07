Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Quadfahrer

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 21. Juli 2025, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Zweibrücken mit seinem Quad die Arnulfstraße von der Leinenweberstraße in Fahrtrichtung Adam-Müller-Straße. Im Kreuzungsbereich Maximilianstraße/Arnulfstraße wollte eine 76-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem PKW nach links in die Arnulfstraße einbiegen und übersah hierbei den von links kommenden Quadfahrer auf der Vorfahrtsstraße. Durch den Zusammenstoß wurde das Quad über die Gegenfahrbahn an eine dortige Straßenlaterne und den Gartenzaun eines Anwesens geschleudert. Der Quadfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Das Quad musste abgeschleppt werden, es dürfte einen Totalschaden erlitten haben. Es entstand insgesamt an beiden Fahrzeugen ein Schaden von ca. 4000,- Euro.

