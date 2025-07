Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Betäubungsmitteln mit falschen Kennzeichen

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 23. Juli 2025 gegen 17:00 Uhr wurde ein PKW mit ausländischem Kennzeichen in Pirmasens in der Zweibrücker Straße kontrolliert. Bei dem 24-jährigen Fahrer konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, was ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das Kennzeichen, das auf dem PKW angebracht war, auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben war. Der PKW wurde abgeschleppt, auf den Mann kommen mehrere Strafanzeigen zu.

