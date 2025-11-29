Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

Bei Fritz-Walter-Wetter fand am Freitagabend das Finalhinspiel der UEFA Women's Nations League zwischen den DFB-Frauen und den spanischen Nationalspielerinnen auf dem Betzenberg statt. Die Partie endete 0:0 unentschieden. Insgesamt kamen rund 40.000 fußballbegeisterte Fans ins Fritz-Walter-Stadion. Darunter circa 500 Fans der Spanierinnen. Die Fans beider Teams reisten über alle Verkehrswege an. Aufgrund des großen Andrangs kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen bei der Anreise. Auf der A 6 bildete sich zeitweise ein Rückstau an der Abfahrt Kaiserslautern-Ost. Der Elf-Freunde-Kreisel musste vor und nach dem Spiel für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die "Park-&-Ride-Parkplätze" waren komplett ausgelastet. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Die Landespolizei setzte rund um die Partie Drohnen ein, um den Verkehrsfluss im Blick zu behalten. Die Polizei Kaiserslautern bedankt sich bei den Fans beider Mannschaften für einen friedlichen Verlauf und wünscht eine gute Heimreise.|bao/pvd

