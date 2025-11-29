Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrten unter Alkohol-und Betäubungsmitteleinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag wurde der Polizei um 10:49 Uhr ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer in Enkenbach-Alsenborn, Am Pulverhäuschen gemeldet, der sich vom örtlichen Einkaufszentrum in Richtung Gewerbegebiet entfernt hatte. Der 37-jährige Fahrer konnte wenig später angetroffen und kontrolliert werden. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest; der Mann räumte Cannabis-Konsum ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Gegen den Fahrer wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

Am späten Freitagabend, gegen 23:10 Uhr wurde im Bereich der Karl-Marx-Straße ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,37 Promille. Nach Erläuterung der geltenden Alkoholgrenzen setzte der 40-jährige Fahrer seinen Weg freiwillig zu Fuß fort.

In der Nacht zu Samstag kontrollierten Einsatzkräfte auf einem Parkdeck in der Zollamtstraße gegen 03:30 Uhr einen Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei dem 26-jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde. Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.|PvD

