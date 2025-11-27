PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Unfälle mit verletzten Personen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfälle mit verletzten Personen wurden der Polizei im Laufe des Mittwochs aus dem Kreis Kaiserslautern gemeldet.

Gegen 6:50 Uhr stießen an der Einmündung von Kollweiler nach Reichenbach-Steegen zwei Mercedes Sprinter zusammen. Ein 20-jähriger Fahrer bog aus Richtung Kollweiler in die Kreuzung ein, ohne auf den bevorrechtigten Transporter in Richtung Reichenbach-Steegen zu achten. Der 50-jährige Fahrer des bevorrechtigten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn während der Unfallaufnahme ab. Beide Fahrer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die nächste Unfallmeldung ging gegen 15:55 aus der Lauterstraße in Kaiserslautern bei der Polizei ein. Ein 46-jähriger Ford-Mondeo-Fahrer übersah beim Abbiegen aus der "Lothringer Dell" einen 68-jährigen Radfahrer, der von rechts kam. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Beinverletzung zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad beläuft sich auf rund 1.600 Euro.

Kurz vor 18 Uhr ereignete sich auf der B270 bei Katzweiler ein weiterer Unfall. Ein 45-jähriger Dacia-Duster-Fahrer übersah beim Auffahren aus dem "Bornweg" einen 17-jährigen Mopedfahrer mit 15-jährigem Sozius. Beide Jugendlichen stürzten und verletzten sich leicht. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 2.600 Euro. Die Jugendlichen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

