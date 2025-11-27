Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben versucht, in das Dorfgemeinschaftshaus in Niederkirchen einzubrechen. Am Mittwochabend entdeckten Zeugen Beschädigungen an einer Tür im Obergeschoss des Gebäudes. Da es den Tätern nicht gelang, die Tür zu öffnen, machten sie sich ohne Beute aus dem Staub. Dennoch entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 20 Uhr, und Mittwoch, 22:30 Uhr. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

